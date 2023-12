ABO Wind Aktie - zur allgemeinen Kursschwäche für "EE-Werte" kommen noch hausgemachte Probleme hinzu. Und so enttäuscht der Kursverlauf der Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Zuletzt auf dem EKF23 musste sich der Vorstand des Unternehmens letzte Woche noch mit unangenehmen Nachfragen zum auf der letzten Hauptversammlung durchgepeitschten Formwechsel der ABO Wind AG in die ABO Energy KGaA herumschlagen. Offensichtlich schwärt diese Wunde noch bei vielen Anlegern. Dass jetzt Anfechtungsklagen diesen Formwechsel zumindest verzögern, macht es nicht einfacher. Deshalb kommt der Platow Brief, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...