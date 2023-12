EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

06.12.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hallo SDAX! SCHOTT Pharma erreicht nächsten Meilenstein als börsennotiertes Unternehmen

SCHOTT Pharma gehört ab 15. Dezember 2023 zu den 160 wichtigsten Aktien, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind

Aufnahme in den SDAX unterstreicht Unternehmenswert, Geschäftsmodell und Strategie

Die Aktien der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (das "Unternehmen"; WKN A3ENQ5, ISIN DE000A3ENQ51), einem weltweiten Marktführer für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, werden mit Wirkung zum 18. Dezember 2023 erstmals in den SDAX aufgenommen. Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma, sagt: "Nach unserem erfolgreichen Börsengang vor etwas mehr als zwei Monaten zeigt die Aufnahme von SCHOTT Pharma in den SDAX, dass die Investoren Vertrauen in unser Geschäftsmodell haben und das Potenzial unseres Unternehmens sehen. Wir freuen uns darauf, auf diesem Meilenstein aufzubauen, von der erhöhten Sichtbarkeit an den globalen Kapitalmärkten zu profitieren und unsere Strategie weiter zu verfolgen."

Als Teil der 160 wichtigsten an der Frankfurter Börse notierten Aktien umfasst der SDAX-Index die 70 nach Marktkapitalisierung größten und liquidesten Unternehmen nach DAX und MDAX. Das Hauptkriterium für die Gewichtung der SDAX-Aktien ist die Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes (mindestens 10 %). Dieser liegt bei SCHOTT Pharma bei rund 23 %.

Das Unternehmen wurde am 28. September dieses Jahres an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und war damit 2023 der größte Börsengang in Deutschland. Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma, sagt: "Wir haben am Tag unseres Börsengangs einen fantastischen Kurssprung erlebt und freuen uns, nun über den Aufstieg in den SDAX. Wir sind weiterhin auf einem guten Weg, unsere Wachstumsziele zu erreichen." Das Unternehmen plant die Bekanntgabe der Jahreszahlen auf einer Pressekonferenz am 26. Januar 2024.

Über SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um sicherzustellen, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu handhaben sind - denn die Gesundheit der Menschen ist wichtig. Das Portfolio umfasst Lösungen für die Arzneimittelverpackung und Verabreichungssysteme für injizierbare Arzneimittel, von vorfüllbaren Glas- und Polymerspritzen bis hin zu Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Täglich arbeiten bei SCHOTT Pharma rund 4.700 Mitarbeiter aus über 65 Nationen, um einen Beitrag zur globalen Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 Produktionsstandorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharmadrehscheiben vertreten. Mit über 1.000 Patenten und selbst entwickelten Technologien sowie einem hochmodernen Forschungs- und Entwicklungszentrum in der Schweiz konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Innovationen für die Zukunft. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA mit Hauptsitz in Mainz, Deutschland, ist Teil der SCHOTT AG, die sich vollständig im Besitz der Carl-Zeiss-Stiftung befindet. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma für eine nachhaltige Entwicklung von Gesellschaft und Umwelt ein und verfolgt das strategische Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden. SCHOTT Pharma hat derzeit über 1.800 Kunden, darunter die 30 führenden Pharmahersteller für injizierbare Arzneimittel, und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 821 Millionen Euro.



Kontakt:

Jasko Terzic

Head of Investor Relations

E-Mail: IR.Pharma@schott.com

Joana Kornblum

Corporate Communications Manager

Tel.: +49 6131/664073

E-Mail: joana.kornblum@schott.com

Simon Steiner

FGS Global

Tel.: +49 172/6411298

E-Mail: simon.steiner@fgsglobal.com

Christopher Raad

FGS Global

Tel.: +49 171/8657549

E-Mail: christopher.raad@fgsglobal.com

