Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bei Bayer sind immer noch nicht in Gänze vom Tisch. Am Dienstag musste das DAX-Unternehmen in den USA einen weiteren Dämpfer in der Causa hinnehmen. Indes hat ein weiterer meldepflichtiger Insider das Kursniveau um die Marke von 30 Euro genutzt, um im größeren Stil Anteile zu erwerben.Konkret hat Vorständin Heike Prinz die Chance genutzt, um im mehreren Tranchen Aktien von Bayer zu erwerben. Im Durchschnitt zum Kurs von 30,85 Euro sicherte sich die Managerin insgesamt ...

