Der DAX ist am Dienstag auf ein neues Rekordhoch bei 16.551,34 Zählern geklettert. Am heutigen Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex noch etwas höher starten. Der Broker IG taxiert den DAX auf 16.560 Punkte. Belasten dürften dabei negative News von Merck KGaA. Das Papier verliert am Morgen auf Lang & Schwarz mehr als acht Prozent.Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck hat mit seinem Mittel Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose erneut einen Rückschlag erlitten. Zwei Studien ...

