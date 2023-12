Mineralressourcen-Schätzung - Vermutete Mineralressourcen

Eureka Zone East: 88,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,35 % NiÄq % mit:

- 471 Millionen Pfund Nickel

- 165 Millionen Pfund Kupfer

- 34 Millionen Pfund Kobalt

- 548.700 Unzen Platin, Palladium und Gold

Eureka Zone West: 182,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,28 % NiÄq % mit:

- 1.080 Millionen Pfund Nickel

- 208 Millionen Pfund Kupfer

- 81 Millionen Pfund Kobalt

- 792.400 Unzen Platin, Palladium und Gold

Vancouver, British Columbia, 20. November 2023 / IRW-Press / - Alaska Energy Metals Corporation (TSX-V: AEMC, OTCQB: AKEMF) ("AEMC" oder das "Unternehmen") freut sich, die erste unabhängige Mineralressourcenschätzung ("MRE" oder "Ressource 2023") gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Deposits ("NI 43-101") für das zu 100 % unternehmenseigene Ni-Cu-Co-PGE-Au-Projekt Nikolai "Nikolai-Projekt") in Alaska, USA, bekannt zu geben. Die Studie wurde von Stantec Consulting Services, Inc. durchgeführt, wobei historische Bohrungsdaten verwendet wurden, die das Unternehmen zu Beginn des Jahres erworben hatte. Der Stichtag der MRE ist der 20. November 2023.

Der President und CEO von Alaska Energy Metals, Gregory Beischer, erklärte dazu: "Die beiden Gebiete, in denen wir eine vermutete Mineralressource bestimmen konnten, die nur auf historischen Bohrungen basiert, liegen etwa zwei Kilometer voneinander entfernt. Weitere vereinzelte historische Bohrungen, die zwischen den Lagerstätten niedergebracht wurden, deuten mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass weitere rasterbasierte Bohrungen die beiden Lagerstätten letztendlich miteinander verbinden werden. Die Bohrungen, die wir vor kurzem im Sommer 2023 durchgeführt haben, werden einen Teil dazu beitragen, die Lagerstätten miteinander zu verbinden, und werden wahrscheinlich den Metallgehalt der Lagerstätten noch erheblich erhöhen. Das rasche Wachstum der Ressourcen spricht für die Beständigkeit und Vorhersagbarkeit der Lagerstätte, die in alle Richtungen offen bleibt. Eureka entwickelt sich rasch zu einer der größten Nickelressourcen des Kontinents."

Die Ergebnisse der Ressource 2023 sind unten angegeben:

- Die gesamte MRE der Eureka Zone enthält eine vermutete Mineralressource von 1,5 Milliarden Pfund Nickel, 372 Millionen Pfund Kupfer und 115 Millionen Pfund Kobalt sowie insgesamt 1,34 Millionen Unzen Platin, Palladium und Gold in einem eingegrenzten Modell von insgesamt 319,6 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,30 % Gesamtnickeläquivalent ("NiÄq") bei einem Cutoff-Gehalt von 0,20 % NiÄq. Siehe die detaillierte Aufschlüsselung in Tabelle 1 und Tabelle 2 unten.

- Die MRE der Eureka Zone East enthält eine vermutete Mineralressource von 471 Millionen Pfund Nickel, 165 Millionen Pfund Kupfer, 34 Millionen Pfund Kobalt sowie 549 koz [1000 Unzen] Platin, Palladium und Gold in einem begrenzten Modell von insgesamt 88,6 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,35 % Gesamt-NiÄq bei einem Cutoff-Gehalt von 0,20 % NiÄq (Tabelle 1 und 2).

- Die MRE der Zone Eureka West enthält eine vermutete Mineralressource von 1.081 Millionen Pfund Nickel, 208 Millionen Pfund Kupfer, 81 Millionen Pfund Kobalt sowie 792 koz Platin, Palladium und Gold in einem begrenzten Modell von insgesamt 231 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,28 % Gesamt-NiÄq bei einem Cutoff-Gehalt von 0,20 % NiÄq (Tabelle 1 & 2).

- Die Lagerstätten in der Ressource 2023 werden durch 8 von 37 Bohrlöchern bestimmt, die vor 2023 gebohrt wurden. Mehrere der verbleibenden Bohrlöcher liefern eine erste Bestätigung dafür, dass die Mineralisierung über alle drei Lagerstätten hinweg miteinander verbunden ist (Abbildung 1). Die Lagerstätten bleiben in alle Richtungen offen.

- Die MREs der Eureka Zone East und der Eureka Zone West befinden sich etwa zwei Kilometer voneinander entfernt (Abbildung 1).

- Die bereits erhaltenen und noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse der acht Bohrlöcher der Bohrkampagne 2023 sind nicht in der Ressource 2023 enthalten. Diese acht Bohrlöcher wurden als Step-Out-Bohrungen auf einer Länge von 250 bis 300 Metern ("m") abgeschlossen, und zwar ausgehend von der Ressource 2023 für die Lagerstätte Eureka East, Eureka Zone 2 ("EZ2") (Abbildung 1). Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit den zusätzlichen Bohrergebnissen abgeschlossen.

- Chrom und Eisen sind ebenfalls in den Lagerstätten vorhanden, wurden jedoch aufgrund fehlender historischer Untersuchungsdaten und Analysemethoden nicht in der Ressource 2023 ausgewiesen.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Ressourcenschätzung 2023 wird in einen NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Nikolai-Projekt aufgenommen, der innerhalb von 45 Tagen eingereicht werden soll.

Tabelle 1 - Erstmalige Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Nikolai-Projekt

Stichtag 20. November 2023

Vermutete Mineralressourcen - Tonnen und Gehalt Gebiet Mineralisierte Zone NiÄq Cutoff Tonnen Basis- und Batteriemetalle PGM und Edelmetalle Gesamt Ni Cu Co Pt Pd Au NiÄq* (%) (MT) (%) (%) (%) (g/T) (g/T) (g/T) (%) Eureka East Eureka Zone 2 (EZ2) >= 0,200 88,6 0,24 0,08 0,02 0,056 0,124 0,012 0,35 Eureka West Eureka Zone 2 (EZ2) >= 0,200 182,8 0,21 0,05 0,02 0,036 0,071 0,013 0,28 Eureka Zone 3 (EZ3) >= 0,200 48,2 0,23 0,02 0,01 0,031 0,021 0,004 0,27 Gesamt EZ2 + EZ2 + EZ3 >= 0,200 319,6 0,22 0,05 0,02 0,041 0,078 0,012 0,30 Vermutete Mineralressourcen - Tonnen und Metallgehalt Gebiet Mineralisierte Zone NiÄq Cutoff Tonnen Basis- und Batteriemetalle PGM und Edelmetalle Gesamt Ni Cu Co Pt Pd Au NiÄq* (%) (MT) (Mlbs) (Mlbs) (Mlbs) (tOz) (tOz) (tOz) (Mlbs) Eureka East Eureka Zone 2 (EZ2) >= 0,200 88,6 471 165 34 160.373 353.993 34.359 676 Eureka West Eureka Zone 2 (EZ2) >= 0,200 182,8 841 189 65 210.018 415.335 79.036 1.135 Eureka Zone 3 (EZ3) >= 0,200 48,2 240 19 16 48.816 32.694 6.495 287 Gesamt EZ2 + EZ2 + EZ3 >= 0,200 319,6 1.552 373 115 419.138 802.003 119.915 2.098

- Die Klassifizierung der Mineralressourcen erfolgt gemäß den Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroleum ("CIM").

- Der Cutoff-Gehalt im Basisfall beträgt 0,20 % Ni und wurde anhand eines Ni-Preises von 23,946 US$/Tonne (10,9 US$/lb), Tagebaukosten von 2,50 US$ pro Tonne und Verarbeitungskosten von 25,00 US$ pro Tonne berechnet.

- Die Mineralressource wird innerhalb der wirtschaftlichen Grubenschalen gemeldet, deren Umfang unter Verwendung eines Ni-Preises von 23.946 US$/Tonne (10,9 US$/lb) und Abbaukosten von 2,50 US$/Tonne, eines aus Ni, Cu, Co, Pt, Pd und Au berechneten Niäquivalentgehalts, einer Ni-Gewinnung von 60 % und 50 % für andere Metalle, einer festen Dichte von 2,80 und einem konstanten Neigungswinkel von 45 Grad geschätzt wurde.

- Die für die Berechnung des NiÄq verwendeten Metallpreise basieren auf der Beobachtung der monatlichen Metallpreise der letzten 24 Monate bis Ende Oktober 2023 mit einem Ni-Preis von 23.946 US$/Tonne (10 US$. 9/lb) (World Bank), Cu bei 8.768 US$/Tonne (4,0 US$/lb) (World Bank), Co bei 45.000 US$/Tonne (24 US$/lb) (Trading Economics), Pt bei 970 US$/toz (World Bank), Pd bei 1.700 US$/toz (Kitco) und Au bei 1.855 (World Bank). Die Gesamtsummen entsprechen aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht der Summe der Teile.

- Die Mineralressourcenschätzung wurde von Derek Loveday, P. Geo. von Stantec Consulting Services Inc. in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien "Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices" erstellt und wird in Übereinstimmung mit der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde NI 43-101 gemeldet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Es besteht keine Gewissheit, dass eine Mineralressource in eine Mineralreserve umgewandelt werden kann.

Sensitivitätsanalyse

Tabelle 2 enthält eine Sensitivitätsanalyse, die die Variation der Gehalte und Tonnagen in der Lagerstätte bei verschiedenen Cutoff-Gehalten aufzeigt. Die begrenzten Mineralressourcen werden bei einem Cutoff-Gehalt von 0,20 % NiÄq gemeldet. Die in der Tabelle angegebenen Werte oberhalb und unterhalb der Cutoff-Gehalte sollten nicht mit einer Mineralressourcenmeldung verwechselt werden. Die Werte werden nur angegeben, um die Sensitivität der Blockmodellschätzungen in Bezug auf die Auswahl des Cutoff-Gehalts zu zeigen. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln.

Tabelle 2 - Sensitivität des MRE-Gehalts beim Nikolai-Projekt

Stichtag 20. November 2023

Vermutete Mineralressourcen - Tonnen und Gehaltssensitivität Gebiet Mineralisierte Zone NiÄq Cutoff Tonnen Basis- und Batteriemetalle PGM und Edelmetalle Gesamt Ni Cu Co Pt Pd Au NiÄq* (%) (MT) (%) (%) (%) (g/T) (g/T) (g/T) (%) Gesamt EZ2 + EZ2 + EZ3 >= 0,100 329,9 0,22 0,05 0,016 0,040 0,077 0,011 0,29 >= 0,150 329,5 0,22 0,05 0,016 0,040 0,077 0,011 0,29 >= 0,200 319,6 0,22 0,05 0,016 0,041 0,078 0,012 0,30 >= 0,225 299,9 0,22 0,05 0,016 0,042 0,080 0,012 0,30 >= 0,250 261,5 0,23 0,06 0,017 0,043 0,085 0,013 0,31 >= 0,275 204,3 0,24 0,06 0,017 0,045 0,094 0,015 0,33 >= 0,300 129,2 0,25 0,07 0,018 0,051 0,108 0,019 0,35 >= 0,325 78,3 0,27 0,09 0,019 0,058 0,126 0,019 0,38 >= 0,350 46,1 0,28 0,11 0,019 0,069 0,153 0,018 0,40 >= 0,375 30,4 0,29 0,12 0,020 0,076 0,174 0,021 0,43 >= 0,400 22,3 0,30 0,13 0,020 0,079 0,187 0,023 0,44 Vermutete Mineralressourcen - Tonnen und Metallgehaltssensitivität Gebiet Mineralisierte Zone NiÄq Cutoff Tonnen Basis- und Batteriemetalle PGM und Edelmetalle Gesamt Ni Cu Co Pt Pd Au NiÄq* (%) (MT) (Mlbs) (Mlbs) (Mlbs) (tOz) (tOz) (tOz) (Mlbs) Gesamt EZ2 + EZ2 + EZ3 >= 0,100 329,9 1.581 380 118 425.278 814.488 121.356 2.140 >= 0,150 329,5 1.581 381 118 425.018 814.018 121.298 2.139 >= 0,200 319,6 1.552 373 115 419.138 802.003 119.915 2.098 >= 0,225 299,9 1.482 358 109 402.929 772.884 116.665 2.006 >= 0,250 261,5 1.328 333 96 360.130 715.889 110.796 1.804 >= 0,275 204,3 1.075 289 77 298.687 614.584 99.847 1.474 >= 0,300 129,2 719 213 51 210.593 446.741 77.788 1.001 >= 0,325 78,3 458 156 32 146.992 318.318 48.846 651 >= 0,350 46,1 282 112 19 102.277 226.807 26.878 412 >= 0,375 30,4 193 83 13 73.920 169.681 20.638 287 >= 0,400 22,3 146 65 10 57.047 133.925 16.321 219

- Für die Klassifizierung der Mineralressourcen werden die CIM-Definitionen herangezogen.

- Der Cutoff-Gehalt im Basisfall beträgt 0,20 % Ni, der anhand eines Ni-Preises von 23,946 US$/Tonne (10,9 US$/lb), Tagebaukosten von 2,50 US$ pro Tonne und Verarbeitungskosten von 25,00 US$ pro Tonne berechnet wurde.

- Die Mineralressourcen werden innerhalb eines wirtschaftlichen Grubenmantels gemeldet, dessen Ausdehnung unter Verwendung eines Ni-Preises von 23.946 US$/Tonne (10,9 US$/lb) und Abbaukosten von 2,50 US$/Tonne, eines aus Ni, Cu, Co, Pt, Pd und Au berechneten Ni-Gehaltsäquivalents, einer Ni-Gewinnung von 60 % und 50 % für andere Metalle, einer festen Dichte von 2,80 und einem konstanten Neigungswinkel von 45 Grad geschätzt wurde.

- Die Formel für den äquivalenten Gehalt lautet Ni ÄQ = Ni/1 + Cu/2,7309 + Co/0,5321 + Pt/0,0008 + Pd/0,0004 + Au/0,0004

- Die zur Berechnung des Ni ÄQ verwendeten Metallpreise basieren auf der Beobachtung der monatlichen Metallpreise der letzten 24 Monate bis Ende Oktober 2023, wobei Ni bei 23.946 US$/Tonne (10. 9/lb) ( World Bank), Cu bei 8.768 US$/Tonne (4,0 US$/lb) (World Bank), Co bei 45.000 US$/Tonne (24 US$/lb) (Trading Economics), Pt bei 970 US$/toz (World Bank), Pd bei 1.700 US$/toz (Kitco) und Au bei 1.855 (World Bank).

- Die Gesamtsummen entsprechen aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht der Summe der Teile.

- Die Mineralressourcenschätzung wurde von Derek Loveday, P. Geo. von Stantec Consulting Services Inc. in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien "Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices" erstellt und wird in Übereinstimmung mit der kanadischen Wertpapierbehörde NI 43-101 gemeldet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Es besteht keine Gewissheit, dass eine Mineralressource in eine Mineralreserve umgewandelt werden kann.

Qualifzierte Person

Herr Derek Loveday, P. Geo. von Stantec Consulting Services Inc. ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, und hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in Bezug auf die MRE, die in dieser Pressemitteilung enthalten ist, erstellt oder die Erstellung beaufsichtigt bzw. überprüft und genehmigt und wird den technischen Bericht gemäß NI-43-101 zur Einreichung auf SEDAR innerhalb von 45 Tagen erstellen.

Gabriel Graf, der leitende Geowissenschaftler des Unternehmens, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen (mit Ausnahme der Ressourcenschätzung) geprüft und genehmigt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://alaskaenergymetals.com/.

Über Alaska Energy Metals

Alaska Energy Metals Corporation konzentriert sich auf die Definition und Erschließung eines großen Explorationsziels, das Nickel, Kupfer, Kobalt, Chrom, Eisen, Platin, Palladium und Gold enthält. Das im Zentrum von Alaska in der Nähe von bestehender Verkehrs- und Strominfrastruktur befindliche Projekt ist gut positioniert, um sich zu einer wichtigen nationalen Quelle für kritische und strategische energierelevante Metalle für den amerikanischen Markt zu entwickeln.

FÜR DAS BOARD

"Gregory Beischer"

Gregory Beischer, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gregory A. Beischer, President & CEO

Gebührenfreie Rufnummer: 877-217-8978 | Ortstarif: 604-638-3164

Sarah Mawji, Public Relations

Final Edit Media and Public Relations

E-Mail: sarah@finaleditpr.com

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze) enthalten, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, (a) dass das Unternehmen alle Untersuchungsergebnisse für die eingereichten Proben erhalten wird, (b) dass das Unternehmen metallurgische und Ablagerungsstudien abschließen wird, (c) die Schätzung der Mineralressourcen, (d) dass der technische Bericht abgeschlossen und innerhalb von 45 Tagen eingereicht wird und (e) dass eine aktualisierte Mineralressource voraussichtlich im Jahr 2024 fertiggestellt wird. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehören aufsichtsrechtliche Maßnahmen, Marktpreise und die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse von Änderungen an den hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72909Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72909&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA01169F1018Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.