EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognose

Shelly Group AD bekräftigt nach erfolgreichen Black Friday-Verkäufen die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und mittelfristigen Ausblick



06.12.2023 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Shelly Group AD bekräftigt nach erfolgreichen Black Friday-Verkäufen die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und mittelfristigen Ausblick



Black Friday-Verkäufe steigen im Vergleich zum Vorjahr um 115,0 % auf EUR 14,5 Mio. (BGN 28,4 Mio.)

Zahl der verkauften Hausautomatisierungsgeräte mehr als verdoppelt auf deutlich mehr als 1,1 Millionen Produkte

Produkte zur Erfassung und Senkung des Energieverbrauchs sowie Plug-and-Play-Geräte als Wachstumstreiber

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bekräftigt mit einem Umsatzanstieg von 51,0 % auf EUR 72,0 Mio. (BGN 140,8 Mio.) und einer Steigerung des EBIT um mindestens 63,5 % auf EUR 17,0 Mio. (BGN 33,2 Mio.)

Mittelfristiger Ausblick: Umsatz von mehr als EUR 200,0 Mio. und EBIT über EUR 50,0 Mio. bis Ende 2026



Sofia / München, 6. Dezember 2023 - Die Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, verzeichnete einen Anstieg der Black Friday-Verkäufe von 115,0 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt EUR 14,5 Mio. (BGN 28,4 Mio.). Die Zahl der verkauften Hausautomatisierungsgeräte konnte mit deutlich mehr als 1,1 Million Produkten mehr als verdoppelt werden. Insbesondere Geräte zur Erfassung und Senkung des Energieverbrauchs zeigten ungebrochen das stärkste Wachstum. Sehr erfreulich entwickelte sich auch der Umsatzanteil der Plug-and-Play Geräte. Die höchsten Verkaufszahlen wurden in Deutschland, Italien und Spanien erzielt. Die am schnellsten wachsenden Länder waren Frankreich und das Vereinigte Königreich. Mit den erfolgreichen Black Friday-Verkäufen bekräftigt die Gesellschaft die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzplus von 51,0 % auf EUR 72,0 Mio. (BGN 140,8 Mio.) und einer Steigerung des EBIT von mindestens 63,5 % auf EUR 17,0 Mio. (BGN 33,2 Mio.).



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group, kommentierte: "Es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie positiv sich die im laufenden Geschäftsjahr neu eingeführten Shelly-Produkte auf unsere Black Friday-Verkäufe auswirken. Wir wollen die Schlagzahl in den beiden kommenden Jahren noch erhöhen und beginnend mit den Gen3-Produkte mit unserem eigenen Shelly-Modul ab 2024 und den Gen4-Produkten ab 2025 unsere Kundenzentrierung und Technologieführerschaft durch immer neue Funktionen und Anwendungsbereiche weiter ausbauen. Der große Vorteil der Shelly Group gegenüber dem Wettbewerb ist unsere Geschwindigkeit in Forschung und Entwicklung."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, ergänzte: "Die aktuellen Wachstumstreiber, Energiemessung und -einsparung in Zeiten geopolitischer Herausforderungen, zeigen deutlich, dass Smart-Building-Lösungen ein langfristiger Megatrend sind. Wir stehen also erst am Anfang des Smart-Home-Zeitalters. Die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr und die Black Friday-Verkäufe haben zudem deutlich gezeigt, dass wir angesichts der beschleunigten Nachfrage gut aufgestellt sind für die Erreichung unserer mittelfristigen Ziele mit einem Umsatz von mehr als EUR 200,0 Mio. und einem EBIT von über EUR 50,0 Mio. bis Ende 2026. Dabei wollen wir weiter deutlich stärker wachsen als der Markt. Wir sind ausgesprochen zuversichtlich, unsere Jahresziele 2023 mehr als komfortabel erreichen zu können."

Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

06.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com