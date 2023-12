Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag kaum verändert beendet. Der ATX trat prozentuell auf der Stelle und schloss bei 3.312,78 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,02 Prozent auf 1.661,28 Stellen. Der Handelstag verlief in ruhigen Bahnen. Vor den Zinsentscheidungen in der kommenden Woche und mit dem anstehenden Arbeitsmarktbericht in den USA an diesem Freitag dürften sich Investoren mehrheitlich mit größeren Engagements zurückhalten. Die am Dienstag veröffentlichten Stimmungsdaten der US-Dienstleister fielen etwas besser als erwartet aus. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 52,7 Punkte, wie das Institut in Tempe mitteilte. Volkswirte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...