Diageo sucht nach Lösungen für Bier-Portfolio, will aber Guinness behalten (Axios) INDEX-MONITORMDAX - Aufnahme: Aroundtown, Siltronic, KronesMDAX - Herausnahme: Prosieben, Dürr, BefesaSDAX- Aufnahme: Prosieben, Dürr, Befesa, Schott Pharma, Mutares, KSBSDAX - Herausnahme: Aroundtown, Siltronic, Krones, Zeal Network, New Work, Secunet AIR Airbus muss für Jahresziel im Dezember noch fast 100 Jets ausliefern EVT Evotec-Partner Jingxin erhält Zulassung für EVT201 in China FRE Fresenius darf für 2023 keine Dividenden und Boni auszahlen HAG Hensoldt will Rüstungsspezialisten ESG übernehmen MRK Merck: Studie zu MS-Mittel Evobrutinib führt nicht zu gewünschtem Ergebnis up & down (Quelle: dpa-AFX) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

