DJ British American Tobacco bestätigt Ausblick trotz Milliardenlast

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--British American Tobacco muss wegen ökonomischen Drucks in den USA und Investments massive Wertberichtigungen von 25 Milliarden Pfund im laufenden Jahr vornehmen. Der Tabakkonzern, zu dem Marken wie Kent, Dunhill und Lucky Strike gehören, bestätigte gleichwohl seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die Wertberichtigung sei in erster Linie auf einige übernommene Tabakmarken in den USA zurückzuführen.

BAT rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 3 bis 5 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse. Im Segment mit nicht brennbaren Produkten will der Konzern seine Investitionen 2024 verstärken, um den Umbau zu beschleunigen. Die Sparte soll bis 2035 bis zu 50 Prozent zum Konzernumsatz beitragen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2023 02:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.