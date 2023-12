Der Pharmariese Bayer hat erneut einen Rückschlag in den anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hinnehmen müssen. Parallel setzt die interne Führungsebene trotz der Herausforderungen auf eine positive Entwicklung. JPMorgan blickt derweil düster in die Zukunft.Schadensersatzzahlung Bayer ist von einem Geschworenengericht in Philadelphia zu 3,5 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt worden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...