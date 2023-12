© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto |



Der Tech-Milliardär Elon Musk will für sein neuestes Startup bis zu eine Milliarde US-Dollar von Investoren einsammeln. Was hat er vor?X.AI, ein Startup für künstliche Intelligenz, gegründet von Technologievisionär Elon Musk, hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen Antrag auf eine Kapitalerhöhung von bis zu einer Milliarde US-Dollar gestellt. Bereits jetzt hat das Unternehmen fast 135 Millionen US-Dollar von vier Investoren erhalten, wobei der erste Verkauf von Beteiligungen an X.AI bereits am 29. November stattfand. Laut Antrag besteht eine "verbindliche und durchsetzbare Vereinbarung" für den Kauf der restlichen Anteile. X.AI, das von Musk im Juli ins Leben gerufen wurde, verfolgt …