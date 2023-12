Fresenius -1.13% FoxSr (AKTIEOKT): DIVIDENDENSTREICHUNG w/ 300 Mio KABI-Bundesförderung und CEO Sen sieht eine Verbesserung des Schuldenstandes. Na ja, bei 46 Mrd. Euro hilft die einbehaltene Dividendenzahlung mit 0,5 Mrd., aber die Hauptaktionärin mit 26% ist die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die auf eine Dividendenzahlung angewiesen ist. Vielleicht verkauft sie für 125 Mio Euro ein paar Aktien in den nächsten Monaten? "Aktien im Schlußverkauf" sieht erst eine Besserung, wenn der geplante Verkauf von FMC erfolgt. Bis dahin ist es m.E. eine Durststrecke, somit Verkauf in Stärke und Nachkauf bei den Tiefstkursen der letzten 2 Jahre, imo. Am Ende des Tages könnte sogar Fresenius zu ...

