In Zusammenarbeit mit Accor eröffnet The Chocolate on the Pillow Group erstmals in Deutschland ein TRIBE Hotel Zuvor waren Häuser in Paris Saint-Ouen, London und Amsterdam rrfolgreich an den Start gegangen. Nun bringt das ursprünglich australische TRIBE-Konzept eine neue Marke in die Stadthotellerie. Die 2017 gegründete Hotelmarke verspricht "mehr für weniger" und nimmt eine designverliebte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...