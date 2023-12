DJ PTA-Adhoc: Panamax Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/06.12.2023/09:30) - Mathias Schmid, der bisherige Vorstand der Panamax AG, hat gegenüber dem Aufsichtsrat den Wunsch geäussert, sein Vorstandsmandat spätestens zum 31. Dezember 2023 aufzugeben. Der Aufsichtrat respektiert diesen Entscheid und bedankt sich bei Mathias Schmid für die sehr gute Zusammenarbeit.

Mit Wirkung zum 11. Dezember 2023 hat der Aufsichtsrat der Panamax AG Herrn Armin Schulz zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Der Aufsichtrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Schulz.

(Ende)

Aussender: Panamax Aktiengesellschaft Adresse: Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Mathias Schmid Tel.: +49 69 247 43 57 70 E-Mail: info@panamax.ag Website: panamax.ag

ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2023 03:30 ET (08:30 GMT)