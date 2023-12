EQS-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

JadeHawk Capital S.à r.l.: Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2023/2024 wie erwartet stark von herausforderndem Umfeld beeinflusst



06.12.2023

JadeHawk Capital S.à r.l.: Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2023/2024 wie erwartet stark von herausforderndem Umfeld beeinflusst



Howald (Luxemburg), 06.12.2023 - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, blickt auf ein herausforderndes 1. Halbjahr 2023/2024 (Stichtag: 31.08.2023) zurück. Im Berichtszeitraum sind die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen, um den Inflationsanstieg zu bekämpfen. Diese Entwicklung hat sich wie erwartet stark auf die Immobilienmärkte ausgewirkt, wo das Transaktionsvolumen und die Preise stark zurückgegangen sind. Im Ergebnis verzeichnete JadeHawk Capital einen Halbjahresfehlbetrag von 2,1 Mio. Euro im Vergleich zu einem Halbjahresüberschuss von 4,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Diese rückläufige Entwicklung ist vor allem auf deutliche Abwertungen in Höhe von 3,4 Mio. Euro zurückzuführen, die das Management aufgrund der Marktveränderungen und neuer Informationen zu Fondsobjekten vorgenommen hat. Insgesamt wurden Verkaufserlöse in Höhe von 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 8,8 Mio. Euro) erzielt. Einen positiven Beitrag leisteten auch reguläre Ausschüttungen aus Mieteinnahmen in Höhe von 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro). Zum 31. August 2023 haben sich die liquiden Mittel auf 1,6 Mio. Euro erhöht (28. Februar 2023: 0,6 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen betrug die Eigenkapitalquote 47,3 % (28. Februar 2023: 55,3 %). Aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden weniger Verkaufstransaktionen zu voraussichtlich niedrigeren Ausstiegspreisen erwartet. Deshalb prognostiziert JadeHawk Capital für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 (Stichtag: 29.02.2024) einen deutlichen Rückgang der Verkaufserlöse und des Jahresüberschusses. Angesichts der länger als erwarteten Haltedauer will die Gesellschaft einen starken Fokus auf wertschaffende Asset-Management-Strategien legen. Die Ausschüttungen aus Mieteinnahmen werden zurückgehen, da die Mieteinnahmen vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen genutzt werden. In Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios plant JadeHawk Capital, den Anteil an Bürogebäuden weiter zu verringern und sich stärker in Wohngebäude und Hotels zu engagieren. Angesichts der sinkenden Immobilienpreise wird das Unternehmen auch potenzielle Direktinvestitionen in Immobilien in Betracht ziehen. Der Halbjahresabschluss 2023/2024 steht unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.



Investorenkontakt:

Jan Düdden

JadeHawk Capital S.à r.l.

+352 47 68 47 904

info@jadehawk.eu



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de



