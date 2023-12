EQS-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Jahresüberschuss 2022/23 gegenüber Vorjahr verdoppelt - Abschreibungen belasten - Dividende in Vorjahreshöhe geplant - Ausschüttung steuerfrei



06.12.2023 / 10:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 (30. Juni) bei einem Umsatz von 1.019 TEUR (VJ: 895 TEUR) einen Jahresüberschuss von 170 TEUR (VJ: 86 TEUR). Das Ergebnis wurde durch Abschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von 335 TEUR erheblich belastet. Das bilanzielle Eigenkapital hat sich zum Bilanzstichtag auf 5.245 TEUR (VJ: 5.159 TEUR) verbessert. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass sie der Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung 2022/2023 entscheidet, eine unveränderte Dividendenzahlung von 5 Cent pro Aktie vorschlagen wird. Die Ausschüttung erfolgt aus dem steuerlichen Einlagekonto.

Die Geschäftsführung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA Mitteilende Person:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München Mehr Informationen unter

www.fonterelli.de





Ende der Insiderinformation



06.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com