Unter der Marke "Cleos Welt" präsentiert die Cleo & You GmbH eine Online-Plattform für den Versicherungsschutz von Haustieren. Die Cleo & You GmbH wurde 2023 als Tochter der Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G und unter Beteiligung der You Are We Beteiligungsgesellschaft GmbH in Hamburg gegründet. Cleo ist ein Assekuradeur, der einen Digital-First-Ansatz verfolgt. Ausgerichtet ist das Angebot speziell auf die Bedürfnisse von Hunde- und Katzenbesitzern zwischen 18 und 45 Jahren.Drei ...

