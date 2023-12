DJ PTA-Adhoc: GBS Software AG: Tochtergesellschaft Recycling Ostsachsen AG legt ein zweites Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07. bis 31.12.2023 ein

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Karlsruhe (pta/06.12.2023/10:00) - Karlsruhe, 06.12.2023 - Zwischen der GBS Software AG als herrschender und der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (ROSAG) als beherrschter Gesellschaft wurde am 23.10.2023 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der ROSAG am 06.11.2023 bereits zugestimmt. Er wird nunmehr am 15.12.2023 auch der Hauptversammlung der GBS Software AG zu deren Zustimmung vorgelegt. Inzwischen hat die ROSAG gegenüber dem Vorstand der GBS Software AG bekanntgegeben, dass die von ihrer Hauptversammlung am 06.11.2023 beschlossene Umstellung ihres Geschäftsjahres mit der Eintragung eines weiteren Rumpfgeschäftsjahres vom 01. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 durch das zuständige Registergericht in das Handelsregister eingetragen wurde. Dies bedeutet für den Fall der Zustimmung durch die Hauptversammlung der GBS Software AG am 15.12.2023 zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages und nachfolgend zu dessen Eintragung in das Handelsregister der ROSAG noch vor dem 31.12.2023, dass die ROSAG bereits ihren gesamten Gewinn des zweiten Halbjahres 2023 an die GSB Software AG für deren Jahresabschluss 2023 - und nicht erst für den Jahresabschluss 2024 - mit entsprechender steuerlicher Wirkung abführen wird.

Über die ROSAG

Die ROSAG wurde im Jahr 1999 gegründet und beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter. Sie ist darauf spezialisiert die Kunststoff-Metallverbunde von vielfältigem Elektronikschrott aufzulösen und über eigenentwickelte spezielle Verarbeitungsverfahren ein hoch angereichertes Metallkonzentrat für den weiteren Einsatz in hierauf spezialisierten Metallhütten zu erzeugen. Die Gesellschaft verfügt über umfangreichen Grundbesitz und führt ihre Geschäftsaktivitäten vom eigenen Betriebsgelände in Zittau aus. Im Jahr 2022 erzielte sie hiermit einen Umsatz von knapp 9 Mio. Euro mit steigender Tendenz im lfd. Geschäftsjahr 2023.

