Linz (www.anleihencheck.de) - Wie die Schwedische Notenbank (Riksbank) vor knapp zwei Wochen nach ihrer Zinssitzung mitteilte, bleibt der Leitzins in Schweden vorerst unverändert bei 4,0%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es sei das erste Mal seit April 2022, dass der für die Wirtschaft wichtige Satz nicht angehoben worden sei. Analysten hätten überwiegend mit einem weiteren 25-Punkte Schritt gerechnet. Die Riksbank habe ihre Entscheidung mit der rückläufigen Inflation begründet. Diese habe sich seit Jahresbeginn (rd. 12%) auf derzeit 6,5% knapp halbiert. Die Schwedische Krone sei seit ihrem Allzeithoch vom 19.09.2023 bei 11,9953 zum Euro wieder fester geworden und notiere aktuell bei ca. 11,3160. (06.12.2023/alc/a/a) ...

