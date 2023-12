Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte dies- und jenseits des Atlantiks erfreuten sich von steigenden Kursen und entsprechend fallenden Kapitalmarktrenditen, so die Analysten der Nord LB.Heute werde man auf die deutschen Auftragseingänge gleich am frühen Morgen schauen, die im Vormonatsvergleich vermutlich deutlich zulegen sollten, was aber wenig daran ändern werde, dass es im Vorjahresvergleich weiterhin massiv nach unten gegangen sei. Am Nachmittag kämen aus den USA die Beschäftigungsänderungen von ADP, die Handelsbilanz, die Produktivität sowie die Lohnkosten auf den Tisch. Richtige Marketmover seien diese Daten im Vorfeld des am kommenden Freitag anstehenden viel wichtigeren US-Arbeitsmarkts aber freilich nicht. (06.12.2023/alc/a/a) ...

