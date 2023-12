Augsburg (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten ist glänzend: Die Anleiherenditen sind deutlich zurückgekommen, der Goldpreis markierte ein neues Allzeithoch und die Inflation in Deutschland und der Eurozone sank im November auf 3,2 Prozent bzw. auf 2,4 Prozent, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. ...

