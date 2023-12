Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Schweiz lag zum Jahresbeginn bei vergleichsweise niedrigen 3,5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Schweizerische Nationalbank (SNB) habe die Zinsen im laufenden Jahr in zwei Schritten von 1,25% auf aktuell 1,75% angehoben. Die derzeitige Inflation (Wert November) habe mit 1,4% überrascht! Und damit liege diese seit dem Spätsommer im Zielbereich der SNB. Daher sollte man davon ausgehen können, dass kommende Woche Donnerstag anlässlich der nächsten Zinssitzung keine weitere Zinserhöhung erfolgen werde. Wohl aber könnten Signale kommen, wonach der Zinsgipfel erreicht sein könnte. ...

