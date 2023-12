LA Driebergen-Rijsenburg (www.fondscheck.de) - Um die europäische Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) weiter zu verbessern, schlägt Triodos Investment Management (IM) ein einfaches und vergleichbares Kategorisierungssystem vor, das alle Anleger über die Nachhaltigkeitsbemühungen eines Finanzprodukts informiert und das Kapital in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft lenkt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...