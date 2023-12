© Foto: Yegor Aleyev - picture alliance/dpa/TAS



Seit Ende September hat sich Rohöl fast um ein Viertel verbilligt. Auch Versuche der OPEC+, die Preise zu stützen, waren erfolglos. Geht der Sinkflug weiter? Der Ölpreis ist bereits vier Tage in Folge zurückgegangen, da eine Flut von US-Exporten und Zweifel daran, ob die OPEC+ in der Lage sein wird, ihre geplanten Produktionskürzungen einzuhalten, die Sorge vor einem Überangebot schürten. Die globale Referenzsorte Brent notiert aktuell bei 77,34 US-Dollar je Barrel, nachdem sie in den vier vorangegangenen Sitzungen um mehr als sieben Prozent eingebrochen ist, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Die US-Sorte West Texas Intermediate liegt bei 72,33 US-Dollar. Die amerikanischen …