Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Rating

Die Basler Kantonalbank bleibt eine der solidesten Banken der Schweiz



06.12.2023 / 11:00 CET/CEST





S&P Global Ratings hat die Bonität der Basler Kantonalbank (BKB) überprüft und bereits zum dritten Mal in Folge das zweitbeste Rating «AA+» bestätigt. Damit und mit der Bestnote «AAA» von Fitch, ist die BKB eine der solidesten Banken der Schweiz. S&P Global Ratings begründet ihren Rating-Entscheid in erster Linie mit der hohen Kapitalisierung bei gleichzeitig tiefem Risikoprofil. Darüber hinaus profitiert die BKB nach Ansicht der Ratinggesellschaft aber auch von einem starken Kundengeschäft bzw. der hohen Widerstandskraft des Heimatkantons. Insofern ist von einer weiterhin robusten Kapitalbildung und einer stabilen Eigenkapitalrendite auszugehen bzw. ist der Ausblick für die Ratingentwicklung der BKB ist stabil.



Basil Heeb, CEO der Basler Kantonalbank, freut sich: «Mit dem ausgezeichneten Rating bestätigt S&P Global Rating, dass die BKB strategisch sehr gut positioniert ist und sich mit ihrer stabilen Ertragsbasis, einem tiefen Risikoprofil und gleichzeitig hoher Kapitalkraft immer deutlicher als eine der solidesten Banken in der Schweiz profiliert.»

