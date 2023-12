Nachdem die Nio-Aktie (WKN: A2N4PC) Ende vergangener Woche auf ein neues 3-Jahrestief gefallen war, konnte sie zum Wochenauftakt am Montag und am Dienstag leicht zulegen. Gibt es gute Nachrichten vom chinesischen E-Autobauer? Nio vorgestellt Nio ist ein 2014 gegründetes chinesisches Elektroauto-Startup mit Sitz in Shanghai. Der Autobauer fokussiert sich derzeit auf die Herstellung von E-Autos der Mittel- und Oberklasse. Besonderheit von Nio ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...