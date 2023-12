DJ Pictet: Euroraum-Wirtschaft wächst 2024 um 0,7 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum im Euroraum wird sich nach Einschätzung von Pictet im nächsten Jahr verstärken. Wie die Privatbank im Rahmen ihres Jahresausblicks mitteilte, rechnet das Asset Management für 2024 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,7 Prozent, nach prognostizierten 0,5 Prozent 2023. Für die Inflation werden 2,9 (5,3) Prozent erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen demnach im Juni zu senken beginnen, wobei sich die Risiken in Richtung einer früheren Lockerung neigen. "Wir denken aber, dass die Investoren viel zu optimistisch sind mit ihrer Prognosen von 150 Prozentpunkten Zinssenkung", sagte Chefstratege Luca Paolini in Frankfurt. Für die USA prognostiziert Pictet Wachstumsraten von 0,9 (2,4) Prozent und Inflationsraten von 3,1 (4,2) Prozent.

"Wir rechnen mit einem guten Jahr für die Investoren, nachdem schon dieses Jahr gut gewesen ist", sagte Paolini. Pictet rechnet damit, dass Anleihen 2024 gemessen am MSCI World 5 Prozent abwerfen werden, ebenso wie Aktien. Nach seiner Aussage ist der Ausblick für die Renten in den USA etwas besser, der für Aktien aber in Europa. Die Prognose für Europa lautet auf 10 Prozent Total Return, die für die USA unter 5 Prozent. "Bei den Aktien wird aus Europa eine positive Überraschung kommen, auch jetzt gerade alle von den Magnificent Seven sind", sagte Paolini. Das sei nicht nur eine Frage der Bewertung, sondern es sei auch mit einer besseren Konjunkturentwicklung zu rechnen. "Ich denke, dass die geopolitische Lage besser sein wird im nächsten Jahr. Ein Risiko sind natürlich die Wahlen in den USA."

