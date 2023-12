NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach einem Zwischenbericht zum Geschäftsjahr 2023 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Ausblick des Tabakkonzerns sei düster, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei zudem kein Aktienrückkauf angekündigt worden./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 02:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 02:38 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

