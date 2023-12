Die von der Bochumer GLS Bank gegründete Mobilitätstochter GLS Mobility führt gemeinsam mit dem Zahlungsdienstleister Wallee ihr Bezahlsystem Pay-t für Ladesäulen in der Schweiz ein. Kurz vor der anstehenden Skisaison läuft jetzt die Inbetriebnahme von Pay-t an ersten Standorten in der Schweiz. Laut GLS arbeitet das unabhängig montierbare Terminal völlig autark von Ladesäulen. Die technische Anbindung funktioniert dem Unternehmen zufolge herstellerübergreifend ...

