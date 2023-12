Die Nel ASA-Aktie startete vergleichsweise stark in die neue Woche und schürte am Montag schon Hoffnungen auf einen echten Durchbruch in der Charttechnik. Im frühen Handel konnte der Titel zeitweise die nicht unwichtige Linie bei 0,70 Euro überbieten. Den Bullen ging aber leider viel zu schnell schon wieder die Puste aus.Anzeige:Die Kursgewinne von Nel ASA (NO0010081235) sollten sich gestern leider wieder in Luft auflösen und das Papier beendete den Handel schließlich mit leichten Verlusten. Die roten Vorzeichen setzen sich heute Morgen ...

