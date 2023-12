Bereits zum zweiten Mal schmiedet BASF eine Kooperation mit dem schwedischen Versorger Vattenfall. Letzterer plant momentan mit der Errichtung von zwei Windparks nördlich der ostfriesischen Insel Borkum. BASF beteiligt sich daran nach eigenen Bekundungen mit einem Anteil von 49 Prozent und das auch aus einem direkten eigenen Interesse.Anzeige:Wenn die Anlagen im Jahr 2028 in Betrieb gehen, sollen sie etwa sechs Terawattstunden an Energie produzieren. Das reicht aus, um 1,6 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Etwa die Hälfte davon will BASF ...

