Die größte Bank der Welt, die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), und andere Kreditinstitute in China könnten Probleme durch die von der Regierung vorgeschlagenen Kreditvorgaben bekommen. Derweil müssen lokale Behörden in Not geratene Banken retten. Verschiedene Regierungsorgane, darunter die Zentralbank, die mächtige Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und die für die Devisenkontrolle zuständige SAFE, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...