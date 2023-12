Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine weitere Woche vergeht, ohne dass sich Covered Bond-Emittenten im Segment für EUR-Benchmarks an den Primärmarkt begeben haben, so Dr. Frederik Kunze und Lukas Kühne von der NORD/LB.Diese schwache Aktivität im von den Analysten der NORD/LB betrachteten Fokussegment sei sicherlich nicht der alleinige Grund dafür, dass der USD-Deal der Deutschen Pfandbriefbank (Ticker: PBBGR) aus der vergangenen Handelswoche eine nennenswerte Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe. Schließlich habe das Pfandbriefsegment zuletzt im Fokus gestanden in Bezug auf stärkere Spreadausweitungen - ausgehend von den relativ engen Niveaus - sowie im Hinblick auf das CRE-Exposure einiger Institute. Die Refinanzierung im USD-Segment rücke unter anderem für Pfandbriefemittenten immer dann ins Blickfeld, wenn der erwartete Emissionspreis so attraktiv sei, dass ein Swap von EUR in USD nicht attraktiver sei. ...

