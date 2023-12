Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 6. Dezember 2023:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) steigt in den SDAX auf. Das hat die Deutsche Börse in ihrer gestrigen regulären Überprüfung des Small-Cap-Index entschieden. Damit gehört Mutares künftig in Deutschland zu den 70 liquidesten und zugleich größten börsennotierten Unternehmen unterhalb von DAX und MDAX gemessen an der Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz. Die effektive Aufnahme in den SDAX erfolgt zum 18. Dezember 2023. ...

