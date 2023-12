Rallye bei Nike vor den Zahlen. Wer liegt richtig: die Bären oder die Bullen? Die Analysten halten sich in jedem Fall heraus und erwarten nur eine Stagnation.Was werden uns die Nike (US6541061031) Zahlen bringen? Direkt vor Weihnachten, am 21. Dezember, wird der wichtigste Sportartikelhersteller der Welt seinen Bericht zum 2. Fiskalquartal 2024 vorlegen. Wir reden dann über den Zeitraum September bis November 2023, was einen wesentlichen Teil des Weihnachtsgeschäfts für Nike umfasst.Anzeige:Die Erwartungen der Analysten sind im Vorfeld nicht ...

