Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5065/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #541 geht es um den allerersten und allerbesten Aktiensparplan Österreichs: Denn das, was beim Verbund im Jahr 1988, genau heute vor 35 Jahren losgegangen ist, ist Best in Österreich. Weitere News zu Pierer Mobility samt Call to Action an die Politik, Zumtobel, Index-Änderungen, Research zu CA Immo, Flughafen Wien. - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche Podcastshow im deutschen Börsenradio ab 2024. Welche Österreicher dabei sind: ...

