FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COUNTRY GARDEN HLDGS18/24 XS1880442717
COUNTRY GARD 20/30 XS2100726160
COUNTRY GARD 20/30 XS2240971825
AB/FROM ONWARDS 06.12.2023 13:03 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COUNTRY GARDEN HLDGS18/24 XS1880442717
COUNTRY GARD 20/30 XS2100726160
COUNTRY GARD 20/30 XS2240971825
AB/FROM ONWARDS 06.12.2023 13:03 CET