FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

COUNTRY GARDEN HLDGS18/24 XS1880442717

COUNTRY GARD 20/30 XS2100726160

COUNTRY GARD 20/30 XS2240971825

AB/FROM ONWARDS 06.12.2023 13:03 CET

