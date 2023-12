Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd ("Jingxin") von der chinesischen Behörde für Medizinprodukte (engl. Chinese National Medical Products Administration, "NMPA") die Zulassung für EVT201, auch bekannt als Dimdazenil, als neuartiges Medikament zur Behandlung von Schlafstörungen in China erhalten hat. Schlafstörungen, also Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen, betreffen schätzungsweise 10-20 % der Bevölkerung, wobei die Häufigkeit bei Frauen, älteren Menschen und Personen mit medizinischen und psychiatrischen Komorbiditäten ...

