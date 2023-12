Camarillo, Kalif. (ots/PRNewswire) -SaniSure, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Single-Use im Bioprozess (Form & Fill) sowie der Zell- und Gentherapie, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es für seine Nachhaltigkeitspraktiken mit dem EcoVadis-Silber-Rating ausgezeichnet wurde. Durch diese Auszeichnung gehört SaniSure zu den besten 25 % der bewerteten Unternehmen (Bioprocessing) und unterstreicht das starke Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Betriebsführung.EcoVadis ist eine vertrauenswürdige Plattform, die die ökologische und soziale Leistung von Unternehmen in verschiedenen Branchen weltweit bewertet. Mit einer Gesamtbewertung von 60 Punkten liegt SaniSure vor fast 80 % der biopharmazeutischen Industrie."Dieses EcoVadis Silber-Rating ist ein Beweis für unser Streben nach umweltfreundlichen Praktiken in der Bioprozessindustrie. Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, die unsere Fortschritte der letzten Jahre und unser klares Bekenntnis zu einer immer stärkeren Verankerung der Nachhaltigkeit in unserem Geschäftsbetrieb anerkennt", so Steven Chevillotte, Geschäftsführer von SaniSure.Die Auszeichnung mit dem EcoVadis Silber-Rating unterstreicht die proaktiven Bemühungen von SaniSure, die Umweltauswirkungen im gesamten Unternehmen zu reduzieren. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, solide Umwelt- und Sozialprogramme zu implementieren und ist stetig bestrebt, in Zukunft noch höhere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen und -praktiken von SaniSure finden Sie unter https://sanisure.com/sustainability/.ÜBER SANISUREDas Best Home a Drug Can Get® - SaniSure entwirft, entwickelt und produziert Single-Use Produkte und Solutions für die Märkte Bioprocessing sowie Zell- und Gentherapie. Das SaniSure Portfolio umfasst kundenspezifische Flaschen- und Behälterbaugruppen, Mischlösungen für kleine Volumina, Transfersets, Abfülllösungen, Rollflaschensysteme, Nadeln und Nadelbaugruppen, geformte Verschlüsse, Flaschen, Schläuche, Beutel und Klemmen. Weltweit ist SaniSure mit fünf Standorten in Nordamerika und Europa vertreten und beliefert führende Biopharma- und Biotech-Kunden.Firmenzeichen - https://mma.prnewswire.com/media/1972129/Sanisure_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sanisure-erhalt-das-ecovadis-silber-rating-um-ein-starkes-zeichen-fur-engagement-fur-nachhaltigkeit-zu-setzen-302005946.htmlPressekontakt:Gesa M. Twardy,Leiterin Marketingkommunikation,gtwardy@sanisure.com,+49 151-26 11 50 22Original-Content von: Sanisure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093596/100914227