Nachdem zu Beginn der Handelswoche Bernstein Research die Aktie von Mercedes-Benz auf ihre Empfehlungsliste setzte, legte am Dienstag die Deutsche Bank nach. Aus charttechnischer Sicht hat das Papier von Mercedes-Benz die 50-Tage-Linie genommen und nimmt nun Kurs auf die 100-Tage-Linie.Das Jahr 2024 könne für die weltweiten Automobilhersteller erneut zu einer Achterbahnfahrt werden, schrieb Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Denn hinter der konjunkturellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...