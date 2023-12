HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück vor dem Kapitalmarkttag am 12. Dezember auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Tryfonas Spyrou rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Rückversicherer seine Nettogewinnziele für 2023 und 2024 deutlich anheben wird. Daher sehe er Potenzial für steigende Ergebnisprognosen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Zudem gelte die Aufmerksamkeit der Dividendenpolitik./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken