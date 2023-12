Realty Income: Turnaround bei der Aktie der Monthly Dividend Company!

Pullback bietet Einstiegsmöglichkeit! Pullback Trading-Strategie Rückblick

Realty Income ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), welcher monatlich eine Dividende an seine Aktionäre ausschüttet. Die Dividendenrendite für 2023e liegt bei attraktiven 5,5 %. Wer sich schon immer einmal bei dem Dividendenaristokraten engagieren wollte, für den könnte nun eine interessante Gelegenheit gekommen sein. Nachdem die Bären die Kurse bis 45 USD nach Süden schickten, folgte auf den Shake-out eine starke Erholung. Im November konnte der EMA-50 wieder zurückerobert werden.

Realty Income-Aktie: Chart vom 05.12.2023, Kürzel: O, Kurs: 55.48 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die Papiere von Realty Income sind aufgrund der Herausforderungen am Immobilienmarkt stark unter Druck geraten. Das Unternehmen ist aber robust aufgestellt, wie die jüngsten Quartalszahlen zeigten. Ein möglicher Zinsgipfel verbessert die Zukunftsaussichten. Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 1,04 Mrd. USD wesentlich höher, als die von Analysten prognostizierten 955 Mio. USD. Auch der Cashflow pro Aktie von 1,04 USD lag über den Schätzungen von 1,02 USD. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöhte das Unternehmen daraufhin. Temporäre Rücksetzer bieten sich weiterhin zum Einstieg in die Aktie an.

SETUP

Pullbacks könnte man für die Eröffnung eines Long-Trades in dem Immobilien-Papier nutzen. Intraday ist dabei auf entsprechende Umkehrsignale zu achten. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Realty Income ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in O

Veröffentlichungsdatum: 06.12.2023

