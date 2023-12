Redwood City, Kalifornien (ots) -Check Point Research liefert Zahlen zur Branche und Beispiele für verschiedene Angriffswege, um Kunden über Booking.com zu betrügen.Check Point Research (CRP), die Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/), greift die Nachforschungen zur Cyber-Attacke gegen Booking.com auf. Kundendaten wurden gestohlen und im Dark Net zum Verkauf angeboten. Die Sicherheitsforscher fanden heraus, dass die Branche im dritten Quartal 2023 je Woche 1000 Attacken erleiden musste, was einem Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Hacker entdecken somit das Freizeit- und Gaststättengewerbe auch zur Wintersaison für sich.CPR vermutet, dass Booking.com schon seit Monaten auf der Liste von Cyber-Kriminellen steht und der gute Ruf sowie Name missbraucht werden soll. Dafür sprechen mehrere Beispiele:Malware durch BuchungenHacker buchen über Booking.com bei einem Hotel und schicken dann über eine Nachrichtenanwendung eine verseuchte Datei, um das Hotel zu infizieren.Kriminelle PartnerschaftenCPR hat Anzeichen dafür gefunden, dass Hacker nach Hoteliers und Gastgebern suchen, die bereit wären, mit ihnen eine kriminelle Partnerschaft einzugehen und zugleich bei Booking.com ihr Hotel anbieten.Phishing-BausätzeEin Hacker hat ein Phishing-Kit zusammengestellt, dass auf Booking.com ausgerichtet wurde. Er hat es als Geschenk an russische Hacker-Banden gegeben.Gefälschte NutzerkontenEin Hacker sucht in einem Forum nach einem Software-Entwickler, der ein Programm schreiben würde, welches gefälschte Booking.com-Benutzerkonten erstellen, verifizieren, befüllen und zugehörige Immobilienbeschreibungen erstellen kann.Die Sicherheitsforscher raten daher allen Kunden, bei Booking.com künftig sehr genau hinzusehen, ob die Angebote echt sind und dies zu prüfen. Gleiches gilt für die Anbieter, wobei diese außerdem in eine robuste IT-Abwehr investieren müssen, um ihre Systeme gegen Malware zu schützen.Weitere Neuigkeiten lesen Sie im Check-Point-Blog (https://blog.checkpoint.com/).Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5666231