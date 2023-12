Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neue Jahreshochs an der Wall Street und die Hoffnung auf ein neues Allzeithoch beim DAX sorgen im ETF-Handel für gute Umsätze, so die Deutsche Börse AG."Wenn es hoch geht, wird gekauft", stelle Ivo Orlemann fest, der für die ICF Bank ETFs handele. Auch Andreas Schröer von Lang & Schwarz melde rege Umsätze. Laut Frank Mohr von der Société Générale würden die Käufe diesmal sehr deutlich überwiegen, das Volumen sei allerdings "normal". Der DAX habe am Dienstagmittag bei 16.430 Punkten gelegen, nur noch knapp unter dem Rekordhoch von 16.524 Punkten aus diesem Sommer. Der Dow Jones sei am Freitag erstmals seit Januar 2022 wieder über 36.000 Punkte gestiegen, auch hier sei das Rekordhoch nicht weit. ...

