Bitcoin Kurs steigt über 44.000-Dollar-Marke - ETF-Hoffnungen als Kurstreiber

Mit zwischenzeitlich über 44.490 Dollar mussten Anleger am späten Dienstagabend für eine Bitcoin-Einheit so viel wie seit April 2022 nicht mehr auf den Tisch legen.

Bitcoin und Co erhalten nach wie vor Auftrieb durch ein günstigeres Umfeld für Risikoanlagen und der sukzessiven Auflösung von sogenannten Short-Positionen. Dass selbst kleinste Rücksetzer als Wiedereinstiegsgelegenheit in den Markt erachtet werden, spricht für einen nachhaltigen Risikoappetit der Marktakteure. Auch die im Fachjargon sogenannten Non-Farm Payrolls dürften am kommenden Freitag für Impulse sorgen. Investoren hoffen auf Zulassung durch US-Aufsichtsbehörde Genährt wird das Kaufinteresse der Anleger insbesondere durch die Hoffnung auf Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden. Besagte Thematik gilt mittlerweile als ein Dauerbrenner auf dem Börsenparkett. Vor einer möglichen Freigabe durch die US-Securities and Exchange Commission (SEC) wollen sich Anleger offensichtlich positionieren. Abzuwarten gilt, ob die Behörde am Ende des Tages tatsächlich grünes Licht gibt. Die in diesem Kontext breits verteilten Vorschusslorbeeren müssen sich auch bewahrheiten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.