Jeder neue Anfang entsteht aus dem Ende eines anderen Anfangs. Diesen Spruch legte man dem guten alten Seneca in den Mund, der sich im Laufe der nächsten Jahrhunderte im von Historikern aufgebrachten Wettstreit mit Aristoteles, dem man den Satz "Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen" nachsagte, wiederfand. Sinnloser Streit möge man meinen, aber in der Bedeutung sicher eine Zustandsbeschreibung von Ereignissen, die man auf das ganze Leben ausdehnen kann. Eben und weil es manchmal gar so weh tut, wenn es um die Finanzen geht, ist die Erkenntnis von Ende und Anfang auch in den Kapitalmärkten omnipräsent. Jetzt hat es also gekracht. Immobilien-Crash die Schlagzeile. Gekracht hat es aber nicht in den betroffenen Gebäuden, sondern bei deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...