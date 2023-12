Der Bergbauriese Rio Tinto will in den Jahren bis 2026 Kapitalinvestitionen von rund 30 Milliarden Dollar tätigen. Dadurch soll die Produktionskapazität erweitert werden. Indes geht das britische Unternehmen davon aus, dass die Förderung von nahezu allen bedeutenden Rohstoffen 2024 gesteigert werden soll. Die größte Einzelinvestition wird die in das riesige Eisenerzprojekt Simandou in Guinea in Höhe von 6,2 Milliarden Dollar. Die verbleibenden Investitionen werden sich auf Kupfer- und Lithiumprojekte ...

