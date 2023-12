Vaduz (ots) -Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 4. Dezember 2023 die Verordnung über die Genehmigung von Weltraumaktivitäten und die Registrierung von Weltraumgegenständen (Weltraumverordnung; WRV) verabschiedet.Die Verordnung enthält nähere Bestimmungen zur Durchführung des Weltraumgesetzes, welches vom Landtag im Oktober beschlossen wurde. So werden in der Verordnung insbesondere die Einzelheiten zu den Genehmigungsvoraussetzungen und zum Genehmigungsverfahren, zur Versicherungspflicht, zur Registrierung von Weltraumgegenständen und zu den Berichtspflichten sowie zu den Gebühren geregelt.Die Weltraumverordnung tritt gemeinsam mit dem Weltraumgesetz am 1. Januar 2024 in Kraft.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914229