Mit zwischenzeitlich über 44.490 Dollar mussten Anleger am späten Dienstagabend für eine Bitcoin-Einheit so viel wie seit April 2022 nicht mehr auf den Tisch legen. Bitcoin und Co erhalten nach wie vor Auftrieb durch ein günstigeres Umfeld für Risikoanlagen und der sukzessiven Auflösung von sogenannten Short-Positionen. Dass selbst kleinste Rücksetzer als Wiedereinstiegsgelegenheit in den Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...