Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks per Anfang Dezember überarbeitet und eine Änderung vorgenommen: "In diesem Monat erweitern wir unsere Top Picks um eine weitere Pharma-Firma: Roche. Der Schweizer Konzern verfügt über eine beeindruckende Pipeline an Medikamenten und stieg vor ein paar Tagen mit der Akquise von Carmot in das lukrative Obesity-Geschäft rund um die neuen GLP-1 Medikamente ein," so die Analysten. Die Top-Picks-Liste besteht somit aus: 3M, Andritz, A1 Telekom Austria, Allianz, Amazon, Bayer, ENI, Equinor, Heineken, Infineon, Microsoft, OMV, Roche, SBO, Shell, Walt Disney, Zalando.

